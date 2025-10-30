オードリーの春日俊彰が２９日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、４６歳になったにも関わらず、母親に思春期の頃のような暴言を吐いたと明かし、思春期の子を持つママ芸能人から「まだ言ってるの？」と怒られた。この日は思春期の子どもを持つママ芸能人たちが集合。思春期特有の育児の難しさなどを話し合った。男性ゲストとして登場した春日は、やはり中学、高校時代は反抗していたといい「話したくない。特に母親と