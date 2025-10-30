３０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、学歴詐称疑惑の渦中にいる静岡県伊東市の田久保真紀市長の進退問題を受けて行われる見通しとなった市長選について報じた。２９日には市の各会派代表者による会議が開かれ、３１日開催の臨時会で田久保氏に対する不信任決議案を提出する方針を確認。市議２０人のうち１９人が賛成する意向を示していることから田久保氏は失職する公算が大。失職し