定例総会であいさつする、全国都道府県議会議長会会長の蔵内勇夫福岡県議会議長＝30日午後、横浜市全国都道府県議会議長会は30日、横浜市で定例総会を開き、人口減少に対応する国と地方の連携組織の整備や、米国の関税措置の影響を最小限とする経済対策を国に求める決議を採択した。決議は人口減少社会での地方創生について「国と地域で、若者や女性にも選ばれる地域づくりなどの施策に取り組まなければならない」と強調。実効