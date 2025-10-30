「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）敗戦すれば終戦となる阪神が、先制に成功した。二回に先頭の佐藤輝が有原から左前打を放ったが、続く大山の５球目で二盗を試みるも盗塁死となった。それでも大山が四球を選択。続く木浪は左飛も、高寺が四球でつないだ。２死一、二塁となると、坂本がカウント２−１からの右腕の４球目を左前へ。二走・大山が生還して先制点を奪い、阪神ファンか