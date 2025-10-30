【慶州（キョンジュ）（韓国南東部）＝上村健太、仲川高志】高市首相は３０日、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせて韓国・慶州を訪れ、李在明（イジェミョン）大統領と会談した。両首脳は良好な日韓関係を引き続き未来志向で発展させていくことで一致した。首脳が相互往来する「シャトル外交」を継続し、李氏が次回、訪日することも確認した。両首脳の会談は初めてで、予定の倍となる約４０分間行われた。