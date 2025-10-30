【慶州（韓国南東部）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３０日、アジア３か国歴訪の日程を終え、帰国の途に就いた。韓国訪問中の実現を目指した北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との会談については「忙しすぎて（会って）話すことができなかった」と悔やんだ。トランプ氏は米国に戻る大統領専用機内で記者団に「私は戻ってくる」と話し、次の機会に会談を目指す考えを示した。「正恩氏とは素晴らしい関係だ