３０日のフジテレビ「サン！シャイン」では、日米首脳会談が特集された。キャノングローバル戦略研究所の上席研究員・峯村健司氏が「アメリカ側が最後まで抵抗した」という事案を「独自情報」として伝えた。同氏は「独自情報で言うと」と切り出し「マリーンワンに乗って、一緒に行ったじゃないですか。ここに関して、アメリカ側は最後まで結構、抵抗したらしい」と説明。続けて「一緒に乗ってアメリカの基地に一緒にいくわ