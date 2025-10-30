サッカーの元スペイン代表ＭＦで、Ｊ１神戸でも活躍した元バルセロナのアンドレス・イニエスタ氏（４１）、元スペイン代表ＦＷでレアル・マドリードＯＢのラウール・ゴンザレス氏（４８）らが３０日、バルセロナ−レアル・マドリードＯＢ戦「エル・クラシコレジェンズ」（１１月２２日、埼玉スタジアム）のオンライン会見に出席した。イニエスタ氏にとって特別な国という日本での一戦に「日本に戻れることはすごく幸せで楽し