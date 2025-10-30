日清食品は10月27日、「冷凍 完全メシ DELI 鶏と香味野菜の旨みのサムゲタン風」「冷凍 完全メシ DELI 豆と完熟トマトの旨みのミネストローネ」「冷凍 完全メシ DELI エビと甘酸っぱい辛みのトムヤムクン」を、日清食品グループ オンラインストアで発売した。左から、「冷凍 完全メシ DELI 鶏と香味野菜の旨みのサムゲタン風」「同 豆と完熟トマトの旨みのミネストローネ」「同 エビと甘酸っぱい辛みのトムヤムクン」新商品3品は、