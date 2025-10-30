サッカー元スペイン代表で同国１部バルセロナやＪ１神戸などで活躍したアンドレス・イニエスタ氏（４１）が、森保ジャパンのＷ杯優勝の可能性に見解を示した。イニエスタ氏は３０日、バルセロナとレアル・マドリードのＯＢ戦「エル・クラシコレジェンズ」（１１月２２日、埼スタ）のオンライン会見に出席。「現役時代の思い出も含めて、われわれにとって特別な機会だと思う。日本に戻れることはすごく幸せだし、すごく楽しみ