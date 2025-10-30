NEXZが、所属事務所JYPエンターテインメントの先輩・後輩アーティストとの親交を披露した。《写真》NEXZ、事務所先輩と“眼福すぎる共演SHOT”NEXZは10月30日、公式インスタグラムを更新し、「JYPの先輩・後輩の皆さんと過ごした幸せな瞬間」というコメントとともに写真を投稿した。公開された写真は、韓国のバラエティ番組『出張十五夜』に出演した際のオフショット。JYPの代表プロデューサー兼歌手であるパク・ジニョン（J.Y. Pa