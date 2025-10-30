秋のパリに200台のDSが集まった。会場はセーヌ左岸のアンドレ・シトロエン公園。ここは、かつて”ジャヴェル（Javel）”の名で知られるシトロエン本社工場が建っていた場所で、1955年のデビューから1975年4月24日の生産終了まで、DSの大半がここで組み立てられていた──最後の1台はブルー・デルタのDS 23 Pallas インジェクションだったという（1955-1975年のID/DS総生産は1,456,115台） 。70周年を祝う舞台としてこれ以上ふさわ