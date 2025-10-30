【水原千鶴 最初の出会い】 予約期間：11月3日～2026年2月28日 2026年9月 発売予定 価格：19,250円 海外メーカー「Hanabee」は、フィギュア「水原千鶴 最初の出会い」を11月3日に予約受付を開始する。発売は2026年9月を予定し、価格は19,250円。 本商品は「彼女、お借りします」のヒロイン「水原千鶴」を1/6スケールフィギュア化したも