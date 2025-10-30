JR西日本 JR西日本は29日、1km当たりの1日平均乗客数が2000人未満の地方路線19路線32区間の2022年度～24年度の平均収支を発表しました。存廃が議論されている芸備線の東城ー備後落合は、運行費用に対する収入の割合を示す「収支率」が1.0％で全区間の中でワーストでした。 東城ー備後落合の2024年度の1km当たりの1日の乗客数は19人で、100円の収入を得るためにかかる費用は9945円でした。 岡山