10月に高知地方･家庭裁判所に着任した所長が会見を開き、抱負を語りました。10月17日付けで高知地方･家庭裁判所に着任した真鍋秀永新所長(60)は徳島県出身で、1994年に判事補として京都地裁に赴任。高松高裁や大阪高裁の判事などを歴任しました。また1999年から3年間、高知地方･家庭裁判所に赴任していました。着任後初めて臨んだ会見では「裁判官・職員含め、よい裁判ができるよう環境作りに取り組んでいきたい」と抱負を述べまし