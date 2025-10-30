ゴディバが贈る、心華やぐホリデーシーズンの訪れ。『ブッシュ ド ノエル コレクション』と焼き菓子シリーズが、11月1日より期間限定で登場する。ヨーロッパの伝統菓子“ブッシュ ド ノエル”をテーマに、雪降る聖夜をイメージした優美なパッケージと、多彩なショコラが特別な冬を彩る。【写真】くまちゃん缶を開けると…そこに広がるのはキュートなクリスマス！今回のコレクションでは、シェフによる創造的なアレンジで、丸太