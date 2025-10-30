30日の外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝153円台後半を付けた。2月中旬以来、約9カ月ぶりの円安ドル高水準。日銀が30日まで開いた金融政策決定会合で政策金利の維持を決定。利上げに慎重姿勢との見方が出て、円売りドル買いが広がった。東京外国為替市場の午後5時現在は前日比1円38銭円安ドル高の1ドル＝153円43〜45銭。ユーロは1円38銭円安ユーロ高の1ユーロ＝178円25〜29銭。植田和男総裁が記者会見で、