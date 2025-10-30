取材に応じるパラアルペンスキー女子座位の村岡桃佳＝30日、東京都江東区来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー日本代表に内定し、女子座位で3大会連続金メダルを狙う村岡桃佳（トヨタ自動車）が30日、東京都内で取材に応じ「責任と覚悟とプライドを持って、全てを懸けて金メダルを目指す」と宣言した。4月に本番会場での練習で転倒し、右肘の靱帯を損傷。約3カ月のリハビリを経て今夏の海外遠征で雪