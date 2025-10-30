街中を歩いていただけなのに警視庁の職員に取り囲まれてしまった体験談がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】警視庁の職員に取り囲まれちゃった！？「やばいなんか警視庁の集団にミスって入ってもた前も後ろも警視庁や一員みたいでげろきまずい」と一枚の写真を紹介したのはまさお浪さん（@huton_rou）。前も後も、右も左も警視庁…。しかもこの後、最前の職員が「2列！」と号令をかけ、道路に出て追い抜くのもはばかられた