サンマルクカフェとキットカットの夢の初コラボがついに実現♡2025年11月6日(木)から期間限定で、サクッと香ばしい「プレミアムチョコクロ」や濃厚チョコの「スムージー」、冬にぴったりの「ホットチョコ」など、チョコレート好きにはたまらない4商品が登場します。両ブランドのこだわりが詰まった特別なメニューで、寒い季節のブレイクタイムをもっと甘く、贅沢に楽しんでみませんか？ サンマルク