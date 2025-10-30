俳優の夏帆と竹内涼真がダブル主演を務めるTBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第3話が、無料配信動画サービス「TVer」と「TBS FREE」での総再生回数が442万回を突破しました（※）。第1話が396万回、第２話が407万回、第３話が442万回と右肩上がりの無料配信再生数。TBSドラマとしては『VIVANT』の第5話が記録した419万回を超え、各話の歴代1位となりました。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第5話あらすじ。ミナ