飛騨高山温泉は、岐阜県高山市に湧出する温泉で、城下町として栄えた古い街並みが残る「飛騨の小京都」高山の観光拠点に位置します。この温泉地は9つの源泉を持ち、宿ごとに異なる泉質を楽しむことができるのが魅力です。北アルプスの雄大な山々に囲まれた自然あふれる環境の中で、歴史と趣を感じながら、ゆったりとした時間を過ごせます。「飛騨高山温泉」周辺には何がある？飛騨高山温泉の大きな魅力は、風情あふれる「古い町並