28日に発表された「国民経済と社会発展の第15次五カ年計画の策定に関する中共中央の提案」は、2035年までに1人当たり国内総生産（GDP）を中等先進国水準にまで引き上げる方針を打ち出した。1人当たりGDPはその国や地域の経済発展水準や豊かさを測る重要な指標だ。第14次五カ年計画（2021〜2025年）期、中国の1人当たりGDPは2020年の1万632ドルから2024年には1万3445ドルへと増加し、2年連続で1万3000ドルを超えて、高中所得国の上