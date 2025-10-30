30日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ 阪神−ソフトバンク 第5戦』で解説を務めた山本昌氏が、先制点を奪った2回の阪神の攻撃について言及した。阪神は0−0の2回に先頭の佐藤輝明が安打と盗塁失敗も、大山悠輔が四球を選び、二死後、高寺望夢が四球で繋ぐと、8番・坂本誠志郎がレフト前に適時打を放ち先制した。山本氏は「このヒットは大きいですよ、本当に。シュートかけたボールな