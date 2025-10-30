¡Öº£¤«¤éÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÀ¼Í¥¡Ä¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿37ºÐÀ¼Í¥¤¬X¤ÇÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·½ËÊ¡¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÆü¡¢Ìµ»öÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿³Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¾åÀÅ¹á¡£¡Ö»º¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î»ºÀ¼¤¬²Ä°¦¤¯¤Æº£¤«¤éÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬½ù¡¹¤ËÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤