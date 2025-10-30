全国で相次ぐクマの被害。石川県内でも連日、目撃情報が入っています。ことしはエサとなるブナが大凶作となっており、冬眠前のこの時期、人里への出没に注意が必要です。 30日も寄せられたクマの目撃情報。重盛 友登 記者：「能美市内の現場に来ています。こちらにはクマの足跡が残されていまして、足跡の先にある神社の茂みへと逃げていったということです」現場には足跡とみられる痕跡が… 30日朝6時過ぎ、石川県能美市牛