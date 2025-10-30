ＪＲ西日本は収支率を公表した利用客の少ないローカル線のなかに、呉線の一部区間が新たに追加されたことを受け「地域と連携し利用促進に努めたい」としました。 ＪＲ西日本は２９日、１ｋｍ当たりの１日平均乗客数が２千人未満となった線区の昨年度までの３年間の平均収支を発表しました。 県内では、呉線の三原ー広間が初めて加わり営業費用の１７億１千万円に対し、収入は３億４千万円で収支率は２０％でした。