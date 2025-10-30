１０月３０日午後、徳島県三好市の観光名所「祖谷（いや）のかずら橋」で高齢男性が転落する事故があり、現場で死亡が確認されました。３０日午後３時すぎ、「祖谷のかずら橋」の料金所の職員から「７０代の男性が橋の１０ｍ下に倒れている。呼びかけても反応しない」などと消防に通報がありました。消防隊が現場に駆けつけたところ、かずら橋の南詰から約１０ｍ下の川岸に、高齢男性が頭から血を流した状態で倒れていて、そ