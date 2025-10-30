NHKの音楽番組『Venue101』が、レギュラー放送“101回目”を迎えることを記念して、特別番組『Venue101「101回 大感謝SP」』を11月8日午後11時から45分拡大版で生放送する。JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEの“舞台裏”の様子が明らかに万博『Lemino MUSIC FES』ビハインド番組が決定番組は2022年4月にスタートし、濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花をMCに迎えて、毎週土曜の夜に人気アーティストのライブを生中継してきた