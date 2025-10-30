都内で開催中の「第38回東京国際映画祭」で30日、91本目の最新作『TOKYOタクシー』（11月21日公開）を控える山田洋次監督と、歌舞伎役者の生きざまを描いた大ヒット作『国宝』（公開中）の李相日監督による対談イベントが行われた。【写真】豪華だ⋯真剣な顔つきでトークする山田洋次監督＆李相日監督山田監督は自身の新作よりも『国宝』への関心が高かったようで、司会者が話題を切り替えようとすると「話を（『国宝』に