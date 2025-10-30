日本銀行は金融政策を決める会合で政策金利を据え置きました。決定を受けて、日経平均株価も最高値を更新しています。きょうも日経平均株価は最高値を更新。一時、300円以上値上がりしましたが、上げ幅は縮小し、結局、17円高の5万1325円で取引を終えました。きっかけとなったのは、日銀が政策金利を6会合連続で0.5％に据え置いたことです。また、決定を受け、アメリカとの金利差が意識され、円相場が1ドル＝152円台から153円台ま