国会内で開かれた集会で発言する沖縄県の仲村未央県議＝30日午後沖縄県の市民団体「フェミブリッジ沖縄」は30日、相次ぐ米兵による性暴力事件に抗議する7万5559筆の署名を、政府と与野党に提出した。国会内で集会も開き約130人が参加。国に「性暴力から目を背けないでほしい」と訴え、再発防止策の強化を求めた。署名は全国からオンラインで集めた。提出には県選出の衆参両院議員も同行。団体の並木万希さん（65）は外務、防衛