タレントの磯野貴理子さんが、自身のインスタグラムを更新。秋の岩山からの絶景を投稿しています。 【写真を見る】【 磯野貴理子 】岩に挟まれ危機一髪？標高2,000m超の岩山に登頂「山はもう冬」つららも報告磯野さんは「山梨県の瑞牆山（みずがきやま）に登ってきました」とテキスト。1枚目には、紅葉する森の向こう側に大きくそびえ立つ岩山の写真を投稿し、「この山は岩が多くて、頂上まで岩！」と伝えています。