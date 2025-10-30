クマ被害対策等に関する関係閣僚会議で発言する木原官房長官（中央）＝30日午後、首相官邸クマによる人的被害が各地で相次いでいる問題を受け、木原稔官房長官は30日の記者会見で、警察に対し「ライフル銃を使用した駆除について、早急に対応してくれというお願いをした」と述べた。環境省によると、2025年度の犠牲者は全国12人と過去最多に上っており、これまで最多だった23年度（6人）の2倍に上っている。政府は首相官邸で関