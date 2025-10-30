東京・江東区の首都高速湾岸線の東雲ジャンクション付近で、トラックなど少なくとも6台が絡む事故がありました。1人が意識不明の重体です。【映像】3車線をふさぎ連なる事故車（現場の様子）午後5時前、首都高速湾岸線の東雲ジャンクション付近で「乗用車2台とトラックの事故」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、トラックや乗用車など少なくとも6台が絡む事故がありました。この事故でトラックの男性運転手