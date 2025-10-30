10月30日朝、新潟県五泉市の小学校の敷地内で、クマ1頭が目撃されました。クマの被害は確認されていませんが、小学校は急遽、臨時休校の対応をとりました。 クマが目撃されたのは、五泉市の五泉東小学校の敷地内です。学校関係者によりますと、10月30日午前7時前、近くに住む男性が小学校の前の道路で犬の散歩していたところ、小学校敷地内から「カサカサ」と物音がしたため、振り向くと、音がした方向からクマが現れ、男性に向か