自民党の鈴木憲和農水大臣が３０日、日本テレビ系「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」で、森圭介アナウンサーの取材に応じ、注目政策のおこめ券について、「毎年配り続けるのか？」という質問に答えた。大臣就任の１０日間を振り返り「怒濤（どとう）の１０日間」と即答。「おそらく私の人生で最も目の前のことに一生懸命だった１０日間」と振り返った。鈴木農水大臣は、コメの価格については行政が介入しない姿勢で「直接価格を下げ