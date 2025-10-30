能登地区で数少ない産婦人科を掲げる石川県七尾市のクリニックが、自己破産を申請することが分かりました。去年正月の能登半島地震以降、能登で出産に臨む妊産婦の環境が厳しさを増しています。 信用調査会社・帝国データバンクによりますと、近く自己破産を申請するのは、石川県七尾市の「桑原母と子クリニック」で、負債額は約1億9000万円に上るということです。能登で数少ない産婦人科を掲げるクリニックとして、地域