女子ゴルフの佐久間朱莉（２２＝大東建託）が圧勝後の師匠とのやり取りを明かした。国内女子ゴルフツアー「樋口久子・三菱電機レディス」（３１日開幕、埼玉・武蔵丘ＧＣ）に出場する佐久間は、前週の「ＮＯＢＵＴＡグループ・マスターズＧＣレディース」（兵庫・マスターズＧＣ＝パー７２）では通算２５アンダーで、２位に１１打差をつけて完全優勝を果たした。今季４勝目を飾った翌日２７日には、師匠であるジャンボこと尾