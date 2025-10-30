◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）日本一に王手をかけられた阪神が、坂本誠志郎捕手のタイムリーで先制した。２回２死一、二塁。中４日で先発したソフトバンク・有原の変化球を左前に運んだ。「打ったのはツーシームかな。勝つしかないので！勝てるように頑張ります！」と声を弾ませた。負ければ、日本一を逃すこの日の一戦。２回まで無安打無失点の立ち上がりを見せた先発・大竹