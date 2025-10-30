大相撲の小結・隆の勝（常盤山）が３０日、部屋宿舎がある福岡・篠栗町で稽古を行った。出稽古に訪れた幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）、十両・若ノ勝と計１２番取って８勝。前日２９日に出稽古の幕内・阿炎（錣山）らを相手に相撲を取る稽古を再開したといい、「ロンドン公演から帰ってきて、筋力を戻している段階。ビシビシやっていかないと」と力を込めた。先場所は東前頭７枚目で１２勝を挙げて優勝争いに絡み、敢闘賞を受賞した