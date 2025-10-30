日本舞踊家・藤間蘭黄（ふじま・らんこう）が主宰する舞踊会「紫紅会（しこうかい）」が11月8日（土）、国立文楽劇場（大阪市中央区）で開かれる。100年近い歴史を持つ紫紅会が東京以外で公演を行うのは初めて。藤間一門の門弟ら26人が出演し、古典から新作まで16演目を披露する。藤間蘭黄紫紅会は、人間国宝の藤間藤子（1907〜1998年）が1929年に創始した一門の舞踊会。戦中の中断を経て1947年に再開し、帝国劇場、新橋演舞場