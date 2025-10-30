名古屋市南区の集合住宅に、娘2人を長時間放置したとして両親が逮捕されました。事件発覚時、生後3カ月の次女が頭の骨を折る大ケガをしていたことが分かり、警察は日常的なネグレクトや、虐待がなかったか調べる方針です。 ■約7時間にわたり外出…買い物や飲酒 時折、笑顔を見せながら車へと乗りこむ男。保護責任者遺棄の疑いで逮捕され、30日朝に送検された、名古屋市南区の会社員・北島遥生容疑者(23)です。