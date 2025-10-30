鹿児島県は、メールの誤送信で、196人分の個人情報が流出したと発表しました。 県新産業創出室によりますと、流出した個人情報は、県庁18階にあるコワーキングスペース「かごゆいテラス」の会員登録者の196人分のメールアドレスです。 今月27日の午前、業務委託先の職員が、「かごゆいテラス」の会員登録者に、イベント情報を知らせる一斉メールを送信する際に、宛先に指定したアドレスが他の受信