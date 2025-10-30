県警の現職警察官が警察の共済組合に虚偽の申請をして1500万円を借りたうえ、返済を免れるためにさらに虚偽の申請を重ねていたことが分かりました。県警は、この警察官を10月30日付けで懲戒免職処分としました。懲戒免職処分となったのは県警本部警務課の40代の男性巡査長です。警察によりますと、この巡査長は2022年6月、警察の共済組合から住宅資金の貸付けを受ける際、借金がある場合は限度額があると知りながら「借金はない」