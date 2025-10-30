実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）18:00 結果0.0% 予想0.1%前回-0.2%（-0.3%から修正）（前期比) 結果0.3% 予想0.2%前回0.3%（0.2%から修正）（前年比) 結果0.3% 予想N/A前回-0.1%（-0.2%から修正）（季調前前年比)