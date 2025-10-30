東京時間17:38現在 香港ハンセン指数 26282.69（-63.45-0.24%） 中国上海総合指数 3986.90（-29.43-0.73%） 台湾加権指数 28287.53（-7.21-0.03%） 韓国総合株価指数 4086.89（+5.74+0.14%） 豪ＡＳＸ２００指数 8885.50（-40.66-0.46%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84456.94（-540.19-0.64%） ３０日のアジア株は総じて下落。上海株は反落。米中首脳会談という重要イベント