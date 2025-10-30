秋田朝日放送 秋田市の千秋公園は、立ち入りが規制されてから５日目となった３０日もクマが居座っているとみられる状態が続いています。 秋田市は千秋公園の中で体長およそ１ｍのクマが目撃されたことを受け２６日から公園の立ち入りを禁止しています。２６日から箱わな１基を公園に設置していましたが、規制から５日目の３０日、新たにもう１基の箱わなを設置しました。 千秋公園近くの図書館では、通常午後７時までの開