ユーロ圏１０年債利回り格差小幅縮小、仏７８、伊７７ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.644 フランス3.428（+78） イタリア3.412（+77） スペイン3.161（+52） オランダ2.797（+15） ギリシャ3.284（+64） ポルトガル3.017（+37） ベルギー3.183（+54） オーストリア2.942（+30） アイルランド2.882