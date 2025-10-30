2025年も残すところあと2か月ほどとなる中、2026年用の年賀はがきの販売が30日から全国で始まりました。大分市の郵便局でも早速買い求める人の姿が見られました。 大分中央郵便局 大分市の大分中央郵便局では30日、年賀はがきの販売開始に合わせて、書道家によるパフォーマンスが披露されました。 全国で一斉に販売が始まった年賀はがきは2026年の干支の「午」がデザインされたものなど6種類です。 SNSな